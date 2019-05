«Il gioco ti toglie tutto»: la pubblicità che sfida l’azzardo

In questi mesi la rete ha inoltre portato avanti una campagna per pubblicizzare gli esercizi che, a Carpi, hanno rinunciato o si sono impegnati a non collocare al proprio interno slot machines, aderendo al marchio #SlotFreeER della Regione Emilia-Romagna.

«Al sogno di una svolta economica capace di cambiare la propria vita», commenta Maria Vittoria Bertacchini, coordinatrice di “Non Giocarti il futuro!”, «vogliamo contrapporre, attraverso immagini in grado di attirare anche l’attenzione dei giovani, la terribile concretezza delle devastazioni economiche, familiari, sociali che il gioco d’azzardo produce in troppe persone. Se la ludopatia è in aumento, e se a farne le spese sono, come sempre, le fasce più fragili della popolazione, tanto più forte e chiaro deve essere il messaggio di chi vuole contrastare tale piaga perché il gioco d’azzardo ti toglie davvero tutto».

