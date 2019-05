Italian Fundraising Award, presentati i finalisti

Giunto ormai all’ottava edizione, torna anche quest’anno l’Italian Fundraising Award, l’unico premio italiano dedicato alle più belle storie del non profit che hanno come protagonisti fundraiser e donatori. Attraverso il riconoscimento di esperienze individuali di particolare rilevanza, il premio intende stimolare la conoscenza, la consapevolezza e il desiderio di attivarsi a sostegno del non profit, quale settore strategico e indispensabile per il tessuto sociale del nostro Paese.

L’Italian Fundraising Award nasce nel 2011 da un’idea del Festival del Fundraising e del suo Comitato Tecnico Scientifico, di cui ASSIF è membro. Le prime tre edizioni sono state organizzate direttamente dal Festival del Fundraising in collaborazione con ASSIF. Dalla quarta edizione, quella del 2015, è stato deciso che il premio fosse integralmente gestito e promosso dall’Associazione Italiana Fundraiser.

Il premio è realizzato in collaborazione con il Festival del Fundraising, con il sostegno di FundraiserPerPasione, Fundraising Km Zero e con la partnership tecnica dello Studio Romboli.

Anche per questa nuova edizione sono previste due categorie:

FUNDRAISER DELL’ANNO: riconoscimento del fundraiser che si è distinto per le eccezionali capacità nella pratica della professione, manifestando una spiccata dote nel coniugare gli aspetti tecnici della raccolta fondi con l’attenzione alla cura della relazione personale con i donatori.

DONATORE DELL’ANNO: una persona o una famiglia che si è distinta per l’elevato senso civico e filantropico grazie a una riconosciuta generosità e disponibilità nel sostenere in prima persona progetti di organizzazioni non profit.

Dopo la prima fase di valutazione delle candidature ricevuta da parte del Consiglio Direttivo di ASSIF che ha identificato una rosa di 3 finalisti per ogni categoria, una Giuria Esterna ha completato la selezione decretando i due vincitori, uno per categoria.

«Riteniamo sia importantissimo in questo momento storico diffondere ampiamente cultura della donazione e cultura del fundraising attraverso la veicolazione di buone pratiche che possano essere emulate», spiega Nicola Bedogni Presidente ASSIF che così continua, «siamo convinti che la migliore forma di educazione non possa che essere l’esempio. Abbiamo quindi scelto per il premio IFA di indicare una short list di candidati selezionati appositamente per concorrere a questa edizione: 3 fundraiser e 3 donatori. Questa scelta ci permette di portare all’attenzione del pubblico non solo le due storie dei rispettivi vincitori, ma sei esempi eccellenti di dono e di raccolta».

Per l’ottava edizione dell’Italian Fundraising Award i finalisti sono:

Categoria fundraiser

Giovanna Bonora - Senior Major Gifts Officer Università Bocconi

- Senior Major Gifts Officer Università Bocconi Letizia Bucalo - Responsabile comunicazione, marketing e fundraising Fondazione Aurora - Centro Clinico NEMO SUD

- Responsabile comunicazione, marketing e fundraising Fondazione Aurora - Centro Clinico NEMO SUD Fabio Salvatore - Consulente Byron Consulting

Categoria donatore

Famiglia Barchet - Associazione Gruppi "Insieme si può..."

- Associazione Gruppi "Insieme si può..." Luisa Fioretti Manzin - Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata

- Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata Morgantini Roberto - Civibo - Cucine Popolari

I due vincitori sono stati scelti fra i finalisti da una Giuria Esterna composta da: