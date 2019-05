Terra Iblea: quell’impresa da matti nel cuore della Sicilia

I Sette Tornanti

Per conoscere le attività di Terra Mia e scoprire come un gruppo di dieci ragazzi con disabilità psichiche stiano diventando dei veri imprenditori bisogna prima percorrere ben sette tornanti. Una serie di curve che lasciano alle spalle il centro barocco di Ragusa Ibla, un presepe nella strada per raggiungere un lungo viale costeggiato da muri a secco e circondato da alberi d’ulivo e di carrubo.

Non a caso Sette Tornanti è anche il nome del ristorante nato dal progetto Terra Mia, in cui sono coinvolti alcuni dei ragazzi che qui apprendono un mestiere, affiancati da figure professionali di supporto: «Anche se hanno più di 30 anni sono loro a dirci cosa vogliono fare da grandi, purtroppo in passato questa possibilità gli era stata negata», racconta Stefania Malacria, assistente sociale di Terra Mia.

Progetti, volti, storie, ma soprattutto la speranza di poter costruire un futuro. È così che la cooperativa Terra Iblea ha deciso con i suoi due progetti di abbandonare la via dell’assistenzialismo puntando sulle capacità singole di ciascun individuo di mettersi in gioco. «La nostra cooperativa è al 50% costituita dai ragazzi stessi a cui sono destinati i progetti, sono soci a tutti gli effetti e questo li responsabilizza», spiega Salvo Borelli presidente di Terra Iblea che dopo aver lanciato ormai da diversi anni l’attività di ristorazione ha portato alla luce “Ricettivamente”, il progetto rivolto a ragazzi con disabilità psichiche di vario tipo di età compresa tra i 18 e 40 anni, che dopo la segnalazione da parte dei servizi sociali di competenza entrano a far parte di un percorso riabilitativo che mette al centro di tutto l’uomo con le sue competenze. «Al tempo stesso un esempio di work experience che prevede all’inizio delle attività un indennizzo mensile per ciascuno dei ragazzi a cui è destinato il progetto», dice Borrelli.