15 libri per parlare di diversità ai bambini

Per molto tempo i libri per l’infanzia che hanno affrontato il tema della disabilità hanno avuto una caratteristica comune: hanno messo al centro della storia la bambina o il bambino con disabilità e lo hanno trasformato nel personaggio principale. Negli ultimi anni, invece, il panorama si è arricchito di libri le cui trame non parlano esplicitamente di disabilità. Non la rendono protagonista, non la evidenziano, ma la inseriscono all’interno delle riflessioni sulle diversità in senso più ampio: diversità etnica, geografica, religiosa, di genere, di abilità fisica, psichica e cognitiva.

E così, accanto alla casa editrice Carthusia che da anni collabora con diverse onlus editando bellissimi testi di carattere sociale, anche altri editori hanno cominciato ad inserire nel proprio catalogo romanzi e albi illustrati dove normalità e specialità coesistono, si influenzano reciprocamente e si fondono, in direzione di una “speciale normalità”, utilizzando l’espressione coniata da Dario Ianes, Docente di Pedagogia e Didattica Speciale all'Università di Bolzano.

Non sono molti e vengono fuori lentamente, ma sono preziosi perché sollecitano l’empatia verso tutti quei bambini che ogni giorno, nelle diverse circostanze della vita quotidiana (nelle scuole, sugli autobus, nei mercati, negli ospedali, al ristorante, al parco giochi) possono sentirsi diversi o normali a seconda dello sguardo di chi li osserva, che li accoglie oppure li esclude. Il messaggio implicito è che tutti i bambini sono un po' diversi, sia dentro che fuori, e questa differenza non è una sottrazione, ma una risorsa.

Qui vi presentiamo le ultime pubblicazioni. Con una piccola avvertenza: questa proposte difficilmente riusciranno a soddisfare chi è alla ricerca di un ricettario di albi illustrati, fumetti, fiabe, poesie, racconti e romanzi scritti e pensati per parlare ad hoc di una differenza specifica: libri per i bambini non vedenti, per quelli con autismo, con sindrome di down, con disabilità fisiche, sulla carrozzina, libri per bambini troppo esili o troppo robusti, coi capelli rossi o con i capelli bianchi…