Addio a Jean Vanier, che ci ha insegnato ad amare la fragilità

Ammetterlo non ci piace, ma tutti siamo fragili perché tutti siamo persone ferite. Non ci piace ammetterlo e oggi il mondo vuole farci credere il contrario. Jean Vanier, celebre fondatore dell’Arca, rilancia una parola tabù. L’Arca nasce nel 1964 quando Jean Vanier, figlio del governatore del Canada, lasciata la carriera militare e l’insegnamento della filosofia all’Università di Toronto va a vivere con due persone con grave handicap mentale nel piccolo villaggio di Trosly-Breuil, a nord di Parigi. In pochi anni aumenta il numero di persone disposte a condividere la propria vita con persona disabili. Sorgono in Francia tante altre case – non istituti ma foyers – in cui le persone con disabilità grave «potessero sperimentare insieme la gioia e le difficoltà della vita comunitaria». Oggi l’Arca è presente in 38 Paesi del mondo.

Vita: Era il 64 quando scelse di vivere in una casa con tre disabili mentali a Trosly-Breuil, in Francia. Oggi le comunità dell’Arca, in cui persone con handicap e volontari vivono insieme, sono diffuse in tutto il mondo. Su cosa si fonda la vostra esperienza?

Jean Vanier: Sulla fragilità. Tutti noi siamo fragili, perché siamo tutti persone ferite. Non ci piace ammetterlo, e d’altra parte siamo immersi in una cultura della competitività, per la quale «ogni persona che riesce è importante». Nella visione più comune, le persone disabili sono dei poveri di cui bisogna occuparsi. Esistono istituzioni caritatevoli per questo, e da un certo punto di vista è anche un bene. Ma si può pensare che le persone più fragili siano essenziali, che siano proprio loro a cambiarci? Il fondamento dell’Arca è che ciascuna persona è importante e va ascoltata. Esiste un’altra visione, in cui non si tratta di fare qualcosa per le persone disabili, ma sentire cos’hanno da dire. Si tratta di un capovolgimento radicale.

Vita: A che punto è la nostra cultura?

Vanier: Siamo tutti ancora sotto l’influenza di Aristotele, che concepisce l’intelligenza come un grande vuoto, dove qualcuno può mettere delle cose. E lo dico nonostante io ami profondamente Aristotele! Anche l’educazione cattolica ha concepito il bambino come un vuoto da riempire di principi del catechismo: questione a, questione b, e così via. Ma non è così che la conoscenza umana procede, ma attraverso esperienze e domande: il bambino fa delle domande su esperienze come la morte, e l’educatore deve essere attento a ciò che emerge. Non è passato molto tempo da quando in Francia lo psichiatra Françoise Dolto ha sostenuto che il neonato “dice” delle cose. Forse qualche mamma lo sapeva già, ma per la prima volta è iniziata una riflessione profonda su “cosa dice il bambino”. Lo stesso vale con le persone con handicap: bisogna ascoltarle ed entrare in relazione con loro per capire cosa hanno da dire e cosa vogliono sapere. È tutta una nuova visione, soprattutto per la Chiesa cattolica che fa molta fatica a mantenere l’ascolto della base. Non si può dire solo che è la domanda del bambino ad essere importante, lo è anche il modo di comunicare e insegnare. In questo la Chiesa ha ancora molte difficoltà. Per esempio riguardo alla questione dell’omosessualità.

Vita: In che senso?

Vanier: Bisogna ascoltare le persone, e mai giudicare senza avere ascoltato. Parlarne di omosessualità nella Chiesa è come camminare sulle uova. Dirò solo che c’è tutta una nuova visione possibile, che riguarda gli equilibri profondi “tra” la persona e la morale. Trovo che ci sia un atteggiamento del tutto nuovo che la Chiesa deve imparare: mettersi all’ascolto. Come Gesù ha fatto con la Samaritana. Questo non vuol dire che tutti abbiano la verità, ma bisogna ascoltare le persone per rispondere loro, e non dire semplicemente «tu non vali niente, tu non sei niente». Ma è una questione davvero delicata.