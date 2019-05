“Attenzione allo Scompenso cardiaco!”

La Cardiologia riabilitativa «rappresenta un momento fondamentale nel trattamento e nella gestione del paziente con Scompenso cardiaco», come dimostra un recente lavoro scientifico condotto dai ricercatori di Ics Maugeri, fra cui lo stesso Pedretti e i direttori scientifici degli Irccs Maugeri di Lumezzane (Bs), Simonetta Scalvini (che ne è la prima autrice), Montescano (Bs), Maria Teresa La Rovere, pubblicato dal European Journal of Preventive Cardiology, in collaborazione con i ricercatori del Politecnico di Milano e dell’Ospedale di Niguarda.

«In questa ricerca», spiega Pedretti, «si è dimostrato come, in oltre 140mila soggetti con Scompenso cardiaco, ricoverati in ospedale negli anni 2005-2012 nel territorio lombardo, il 29% dei quali poi avviato alla riabilitazione, il ricovero in Cardiologia riabilitativa abbia ridotto la mortalità del 42% e le re-ospedalizzazioni del 30%».

Dati che spingono gli operatori a mobilitarsi personalmente durante questa settimana europea.

Si comincia giovedì 9 maggio, alle ore 14,30, nell’Area Lounge dell’Irccs Pavia (collocata nella balconata sopra gli sportelli dell’Accettazione), dove si svolgerà un incontro divulgativo ed educazionale, a cura dei Cardiologi e dei professionisti sanitari non medici delle unità operative di Pavia e Montescano, aperto alla popolazione e ai pazienti affetti da scompenso cardiaco. Si parlerà dell’importanza della attività fisica come misura di terapia e di prevenzione dello scompenso cardiaco. «Nel piazzale antistante l’ingresso dell’Istituto», riprende Pedretti, «si eseguirà poi, a cura dello staff fisioterapico, una dimostrazione durante un test del cammino del monitoraggio del consumo di ossigeno mediante apparecchio portatile, novità diagnostica disponibile presso le due Unità Operative».

Venerdì 10 maggio, alle 10, a Pavia, sempre nel piazzale antistante all’Istituto, gli operatori si riuniranno per dire ai tanti pazienti e famigliari che in quelle ore si dirigono all’ospedale: "Attenzione allo Scompenso Cardiaco!".

Una mobilitazione con distribuzione di materiali informativo e colloqui informali con le persone interessate, anche e soprattutto a riguardo degli stili di vita, che culminerà in una foto di gruppo: medici e operatori, insieme ai cittadini, a ricordo di queste giornate di impegno contro la malattia.