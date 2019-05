Bernard Guetta: «Persino Salvini ha capito che l'Italexit sarebbe una farsa»

Era anche un mondo di conquiste sociali, dove le lotte sindacali o le proteste non sfociavano in meri movimenti cinetici da piazza a piazza...

Esattamente, ma con un paradosso. Prendiamo ad esempio l'Ungheria: nel 1956 l'Ungheria insorse contro il comunismo eppure, oggi, cresce l'onda nostalgica. Ma attenzione: non è nostalgia del comunismo, ma della tranquillità che il comunismo garantiva...

Un ritorno dello scambio: sicurezza in cambio di libertà.

La nostalgia di molti ungheresi per il periodo comunista è soprattutto una richiesta di stabilità: vogliono sapere - anche se nessuno davvero lo sa - che cosa accadrà domani e, soprattutto, che lo Stato se ne occupi. La gente era pagata malissimo, mangiava anche peggio, era a sfruttata anche allora ma... non c'era disoccupazione. Non la gente non poteva viaggiare all'estero? Nessun problema, si poteva restare dentro i confini nazionali.



La paura, la nostalgia del dopoguerra....

E poi c'è un terzo aspetto della retorica populista. Un aspetto molto, molto più inquietante: è la sensazione che se India e Cina diventano grandi potenze, perché "io, Polonia" oppure "io, Ungheria", "io, Austria" oppure "io, Usa" non devo ritornare la grande potenza che sono stata? La Polonia è stata - è bene ricordarlo - lo Stato più esteso del continente europeo, l'Ungheria ha evidentemente il desiderio di tornare allo splendore perduto... Questa tendenza generale la troviamo in Russia, in Cina...

Nostalgie imperiali...

Viviamo in un'epoca che sembra politicamente segnata dal dolore dell'arto fantasma. Quando a una persona amputano una gamba, continua a sentire il dolore per la gamba che non c'è più. La nostalgia dell'impero sovietico, la nostalgia dell'impero celeste, la nostalgia per l'impero austro-ungarico si inscrivono in questa sindrome dei nostri tempi: provare dolore per qualcosa che non c'è più o, in molti casi ed entro certi termini, non c'è mai stato. Questi fenomeni, che ho osservato nei quattro paesi che ho visitato, sono in realtà come vede una tendenza mondiale.