È nata "Misericordia e Solidarietà"

Presidente della Rete “Misericordia e Solidarietà” è Alberto Corsinovi, presidente della Federazione regionale delle Misericordie della Toscana e Delegato Nazionale Area Emergenze, Vicepresidente è Vincenzo Tresoldi della Croce Bianca di Milano (nella foto da sinistra Corsinovi e Tresoldi).

«La nascita della rete avvenuta oggi, non è solo un adempimento in base alle disposizioni di legge per la Riforma del Terzo Settore ma vuole essere una contaminazione virtuosa con altre realtà che fanno la stessa nostra attività e che da sempre fanno carità», afferma il presidente designato Alberto Corsinovi. «Tutti gli aderenti hanno trovato oggi una casa per iniziare un cammino insieme, questo sicuramente ci porterà a trovare ideali, motivazioni ed anche entusiasmo per poter rispondere ai bisogni di oggi e di ieri con lo stesso spirito».

Nell'immagine in apertura il gruppo degli aderenti