I progetti che integrano nel format #artedellintegrazione

«La volontà è esplicitamente quella di contribuire a cambiare la narrazione sulle migrazioni, a partire da quanto di buono il volontariato agisce nei nostri quartieri inoltre questa scelta si innesta pienamente nel solco di un percorso culturale avviato dai Csv della Lombardia, finalizzato a promuovere solidarietà e accoglienza nei territori», dichiara Ivan Nissoli presidente di Csv Milano. «Un percorso che intende attivare un’alleanza culturale attorno alla necessità di costruire comunità solidali, coese e accoglienti per ritessere legami e contrastare la frammentazione sociale. Quindi, abbiamo pensato di partire dal tema dell’integrazione dei migranti perché è uno degli ingredienti essenziali, urgenti in questo momento storico, di un percorso teso a costruire territori accoglienti e coesi. Ed è una sfida che il volontariato milanese ha già pienamente raccolto e che per questo è importante raccontare».

«Milano AllNews ha accolto da subito con entusiasmo la proposta di collaborare con Csv Milano perché la nostra stessa realtà è un insieme di volontari affiancati a studenti ed appassionati di comunicazione», afferma Fabio Ranfi direttore della web-emittente. «Come Social WebTV abbiamo a cuore il racconto della città e ancor di più quando si vuole far vedere e far conoscere storie positive, belle e che possano essere d'ispirazione per altri. Le associazioni, il volontariato, il terzo settore sono colonne portanti di una città come Milano. Una città che ha tantissime fragilità, difficoltà, e problematiche; dove non bastano quindi i grattacieli e i grandi progetti artistici a riequilibrare gli squilibri tipici di una metropoli come la nostra. Le associazioni del territorio, con il grande numero di volontari, contribuiscono giornalmente, in ogni modo possibile, a costruire un equilibrio difficile, ma necessario. Milano AllNews vuole quindi essere in prima fila nel raccontare queste storie, fatte spesso di disperazione, fuga, conflitti, ma che nella nostra città, grazie al lavoro dei volontari, diventano storie di rivalsa, speranza e opportunità».