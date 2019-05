Il futuro del lavoro passa sempre più dalle STEM

Impatto sempre più rilevante delle materie STEM sulle professioni del futuro, nuovi orizzonti sull’applicazione delle scienze nella vita quotidiana, importanza delle competenze digitali nella ricerca di lavoro: questi i temi sviluppati nella VI edizione del progetto europeo Deploy your Talents e presentati oggi da Fondazione Sodalitas al Teatro Franco Parenti alla presenza degli studenti e dei rappresentanti di azienda che hanno partecipato al progetto.

La campagna Deploy your Talents ha come obiettivo rilanciare gli studi delle discipline STEM e superare gli stereotipi culturali che ancora troppo spesso allontanano le ragazze dai percorsi di studio nelle materie tecnico-scientifiche attraverso le partnership tra scuola e imprese.

Le 12 imprese (Bureau Veritas, Coca Cola HBC Italia, Edison, Eni, Hogan Lovells, Mapei, Mitsubishi Electric, Randstad Italia, Saint Gobain, Sanofi, STMicroelectronics, UBS) e i circa 300 studenti degli 8 Istituti di Milano e Provincia coinvolti (Enaip, IIS Curie Sraffa, IIS Machiavelli - Pioltello, Istituto Breda - Sesto San Giovanni, Itis Mattei - San Donato Milanese, Itis Galilei Luxemburg, Liceo Setti Carraro, Liceo Scientifico Vittorio Veneto) hanno sperimentato durante l’anno scolastico un percorso formativo fatto diesperienze in azienda, formazione in aula, role playing e skill analysis.

Durante l’evento, ospitato all’interno di STEMinthecity- l’iniziativa promossa dal Comune di Milano per diffondere la cultura delle discipline tecnico-scientifiche e ridurre il divario di genere nelle professioni STEM - sono intervenuti Roberta Cocco, Assessore a Trasformazione digitale e Servizi civici del Comune di Milano, Aurelio Fanoni, Consigliere di Fondazione Sodalitas, Carla Franceschini, Responsabile progetto Deploy your Talents - Manager volontaria di Fondazione Sodalitas, Leah Dunlop, Partner di Hogan Lovells Studio Legale, Mario Levratto, Head of Marketing & External Relations di Samsung Italia, e Fabio Costantini, Chief Operations Officer di Randstad HR Solutions.