“Legami”: in uno spettacolo storie universali

Da 5 mesi Martinelli sta lavorando a un laboratorio teatrale di impegno civile insieme a 20 persone, alcune provenienti anche da Russia, Cuba, Africa, per uno spettacolo che debutterà il 18 maggio al Teatro Comunale di Corato (BA): "Legami".

Il punto di partenza della loro ricerca scenica è "Uno, nessuno, centomila" di Pirandello, che nei primi anni del '900 ha teorizzato una condizione esistenziale in un'opera di scomposizione della vita. Numerose persone vestono abiti da riciclo, si trovano in un campo abbandonato. Sono identificabili per la bombetta che portano sulla testa, comune a tutti, avanzo di epoche passate.

Ognuno sembra un uno preciso e identico all’altro; sono persone che non hanno patria, lavoro, domicilio, nome. Sono dei nessuno qualsiasi.

La loro relazione è così stretta che appare un legame indissolubile, ma il loro stato di dipendenza reciproca può diventare problematico e limitativo. Così la stessa parola se piana, con l’accento sulla penultima sillaba, può evocare un vincolo di fedeltà; se sdrucciola, con l'accento sulla terz’ultima sillaba, una richiesta di sentirsi legati a qualcosa o a qualcuno per timore di perdersi.

Non esiste una trama in questo spettacolo, ma un rito collettivo del pensiero, percepito come indispensabile e necessario, un’azione bloccata dalla voglia costante di relazione dialogica. L’obiettivo di queste persone in un campo di notte e di giorno è stare insieme, al di là di tutto.

La Fondazione Vincenzo Casillo ha scelto di sostenere questo progetto perché crede fortemente in ogni azione di coraggio atta a promuovere un'inclusione e una coscienza sociale, che garantisca a ciascuno gli stessi diritti e annulli ogni forma di discriminazione nel pieno rispetto delle diversità.

Il 18 maggio alle ore 21 si potranno guardare gli occhi di Giulia, Donason, Sara, Emmanuel, Kesi, Moussa, Kpekpejean, Raffaella, Tristano e ascoltare i loro racconti universali.

L'ingresso è libero