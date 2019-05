L’imprenditoria sociale si dà appuntamento in Campania

Social Enterprise Open Camp – Gender Smart Investing è un evento internazionale dedicato all’imprenditoria sociale che riunirà a Napoli e a Vico Equense – dal 22 al 25 giugno 2019 – le voci più significative nel campo dell’imprenditoria sociale a livello mondiale. È organizzato dalla Fondazione OPES-LCEF e dal Gruppo Cooperartivo CGM.

Tre giorni intensi di confronto, di conversazioni approfondite, lavori di gruppo sul ruolo e sullo sviluppo delle imprese a impatto in particolare in relazione al GENDER SMART INVESTING e mezza giornata a Napoli per conoscere le best practice provenienti da tutto il mondo.

L’evento offrirà, nella formula della formazione intensiva e residenziale, un programma ricco di workshop e sessioni plenarie sulle tematiche più rilevanti e attuali legate all’imprenditoria sociale.

Programma

22 giugno: sessione plenaria di apertura a Napoli

23-24 giugno: sessioni di lavoro (plenarie e workshop) a Salerno

25 giugno: conclusione lavori e possibilità di visitare imprese e cooperative sociali della rete CGM dislocate nel territorio napoletano

Le due giornate a Vico Equense saranno articolate alternando sessioni plenarie con interventi e testimonianze di speaker e imprenditori sociali a lavori di gruppo coordinati da workshop leader e guidati da esperti di materia. In ogni gruppo di lavoro, un’impresa sociale creata e gestita da donne o comunque con chiara vocazione gender rappresenterà il caso studio intorno al quale verranno indagati e approfonditi gli elementi chiave indispensabili per la creazione, l’implementazione e lo sviluppo di imprese a impatto. (Per iscriverti scrivi alla mail dedicata)

Borse di studio

Innovazione per lo Sviluppo mette a disposizione 100 borse di studio: invia una lettera motivazionale spiegando il tuo profilo professionale, perché vuoi partecipare all’evento e quali sono le tue aspettative; scrivi a info@socialopencamp.org indicando nell’oggetto “Innovazione per lo Sviluppo” e riceverai una risposta al più presto. L’iniziativa sarà attiva dal 7 aprile 2019 e durerà fino a esaurimento delle borse di studio. Ai vincitori della borsa di studio è richiesto un contributo di 50 euro a sostegno delle iniziative degli organizzatori.

La borsa di studio include:

Partecipazione a tutte le attività previste dal Social Enterprise Open Camp;

Vitto e alloggio presso l’Hotel Salesiano a Vico Equense con sistemazione in camera doppia (check-in 22 giugno, check-out 25 giugno);

1 cena a buffet a Napoli la sera del 22 giugno.

La borsa di studio non include: