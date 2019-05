Vidas cerca volontari "tuttofare"

Vidas, l’associazione milanese che da 37 anni assicura l’assistenza ai malati inguaribili anche con l’hospice Casa Vidas ha lanciato in queste settimane la ricerca di nuovi volontari per le attività di promozione e, in particolare, per i prossimi Christmas Shop.

«Cerchiamo persone che possano condividere i valori di Vidas di accoglienza e ascolto con energia e entusiasmo. Lavorare insieme con un obiettivo comune è una sfida straordinaria: non solo i nostri Christmas shop sono diventati popolari a Milano ma il più bel risultato è l’amicizia nata tra i nostri volontari – che sono responsabili di tutte le attività e non si risparmiano in ogni fase della preparazione, dalla raccolta della merce da privati e aziende, inventario e gestione del magazzino fino all’allestimento e, alla fine di un trimestre di lavoro, gestiscono la vendita», spiega Daniela Nava, coordinatrice dei volontari dell’area promozione Vidas.

Il gruppo conta oggi una cinquantina di persone, soprattutto donne, che sono a vario titolo impegnate negli eventi di raccolta fondi e negli uffici.

L’associazione rivolge il suo appello a maggiorenni con un’alfabetizzazione informatica di base, spirito di collaborazione, energia ed entusiasmo. E a chi obietta che Natale è ancora lontano da Vidas fanno notare che il Christmas shop si “organizza dalla primavera, raccogliendo oggetti dai privati che andranno puliti, prezzati e collocati all’interno dei negozi che, per tre anni consecutivi, sono stati donati così come tutti i prodotti delle aziende”.

Online il form per candidarsi.

In apertura immagine di ©Alberto Calcinai da Ufficio Stampa