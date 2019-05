Adunata 2019: Don Gnocchi riabbraccia i suoi Alpini

Molti i ricordi che gli alpini hanno di don Carlo. In tutti, l'identica certezza: «In quell'inferno incontrammo un santo!». «Per noi “veci” della Tridentina tu sei solamente don Carlo, lo Gnocchi era in più. Chissà quante volte, don Carlo, in quelle notti o in quei giorni ci siamo sfiorati. Noi del 6° eravamo davanti a fare punta di rottura e dopo ogni battaglia si doveva riprendere il cammino per non permettere all’avversario di richiudere la porta appena aperta e così far proseguire nel varco la lunga colonna. Tu, don Carlo, poiché non c’era il tempo né era possibile seppellire le spoglie dei nostri compagni, raccoglievi i piastrini di riconoscimento. E benedivi e assolvevi "in articulo mortis" noi che andavamo avanti...», ha scritto Mario Rigoni Stern (1922-2008). «Ciao, don Carlo. Mi sembra di rivederti su un dosso della steppa, solo, staccato, affaticato, incrostato di neve e con una coperta sulle spalle tracciare con fatica un segno di croce su una larga fila di alpini in cammino e poi anche tu riprendere la strada. Dopo tanti anni quella tua benedizione ancora me la porto addosso e spero mi giovi nell’ultima ora per farmi da lasciapassare verso l’ultimo presidio».