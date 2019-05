Dietro l’etichetta di “disabili”: ritratti di ragazzi e delle loro passioni

Ma «la disabilità è una questione da prendere alla leggera? Basta del sano spirito per renderla rose e fiori?», si domanda Duò. «Assolutamente no, è dolorosa come poche altre cose al mondo. È un incendio nella foresta. La foresta in questione è il cuore delle famiglie. Il fuoco che si propaga senza fine è la paura. Il vento che alimenta il fuoco è l'indifferenza della gente».

Per vincere la paura, il papà del piccolo Francesco si è confrontato con altre persone e ha conosciuto l’associazione Down Dadi, che ad Adria realizza vari progetti per le persone con disabilità e a cui ha proposto il progetto fotografico. In questo percorso, il fotografo ha trovato anche una risposta a una domanda molto importante: «Ho capito qual è l'unica cosa che conta per mio figlio: la sua felicità». Una felicità che non sarà facile da conquistare, ma che i suoi genitori gli garantiranno sempre. «Purtroppo ho capito che il mio sforzo solitario e quello di tutte le famiglie coinvolte non è sufficiente». Perché Francesco, una volta cresciuto, trovi una società che lo accolga, anziché limitarsi a etichettarlo, serve l’impegno non solo delle associazioni, ma dell’intera comunità. Per fortuna il futuro di Francesco è ancora tutto da costruire.