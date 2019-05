Non stanno diminuendo i morti in mare, stanno diminuendo i testimoni in mare

Nei primi tre mesi del 2019 in Europa sono arrivati via mare 3.800 bambini A dirlo è l’Unicef che sottolinea come siano in tutto 16.000 i migranti che sono arrivati dal Mediterraneo. Il Fondo delle Nazioni Unite fra gennaio e marzo 2019 ha raggiunto circa 4.480 bambini con gli interventi di protezione dell’infanzia e circa 1.950 minorenni non accompagnati a ricevere cure e protezione in Italia, in Grecia e nei Balcani. Altri 15.850 bambini hanno frequentato le attività d’istruzione formale e informale mentre circa 1.100 persone hanno avuto accesso a servizi per la prevenzione e la risposta alla violenza di genere.