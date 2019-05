Papa Francesco a sorpresa abbraccia la delegazione Meter

Papa Francesco ai 7mila di Confcooperative: non perdete mai di vista il Vangelo vostra sorgente Così il Papa ai cooperanti ricevuti per il centenario: “la cooperazione è un modo per “scoperchiare il tetto” di un’economia che rischia di produrre beni ma a costo dell’ingiustizia sociale. È sconfiggere l’inerzia dell’indifferenza e dell’individualismo facendo qualcosa di alternativo e non soltanto lamentandosi. Chi fonda una cooperativa crede in un modo diverso di produrre, un modo diverso di lavorare, un modo diverso di stare nella società. Il “miracolo” della cooperazione è una strategia di squadra che apre un varco nel muro della folla indifferente che esclude chi è più debole”.