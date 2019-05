Se pensi a donazione e non profit, cosa dici?

In generale, scende un po’ l’uso del denaro contante, resta stabile la donazione online, recupera qualcosina l’sms solidale e la carta di credito via telefono, continua a scendere il bollettino. Per le donazioni online, prosegue la crescita del mobile: nel 2015 passava da qui solo l’11% delle donazioni, oggi sono il 24%. Il numero di donatori, fra gli onliner, resta stabile: 8 su 10 hanno fatto una donazione nei 12 mesi precedenti all’intervista. Per il secondo anno consecutivo più di 8 intervistati su 10 (81%) ha confermato di aver effettuato donazioni nel 2018, permettendo in questo modo all’Italia di proseguire la sua striscia positiva nel campo della solidarietà. Scendono i donatori “regolari” (dal 15% del 2017 al 12% del 2018) e aumentano quelli “saltuari”, fra cui però sono molti più del 2017 gli italiani che scelgono di effettuare una donazione più volte durante lo stesso anno (dal 29% al 32%) mentre quelli che donano solo una volta all’anno scendono dal 39% al 37%. La donazione da Mobile risulta quella più comoda e ideale a detta degli intervistati.

Più italiani nel 2018 hanno preferito donare a una singola associazione (35%, a fronte del 28% del 2017), con un calo evidente di chi ha donato a 2-5 associazioni (dal 66% al 60%). La percentuale più alta di non donatori è fra i Millennial: il 25% non dona. La maggioranza (58%) dona meno di 50 euro. Le associazioni alle quali sono state fatte donazioni negli ultimi dodici mesi sono state principalmente quelle legate alla categoria “Salute e alla ricerca” (58%), seguite da “Assistenza sociale” (28%), “Emergenza e protezione civile” (25%), “Tutela dell’ambiente e degli animali” (25%) “e “Sostegno e servizi per disabili” (24%). Da questo punto di vista la sensibilità di baby boomer e millennial è opposta: i baby boomers sono stati i più attenti alla salute e alla ricerca, ma meno pronti nei confronti di emergenze e protezione civile.

«I dati raccolti e analizzati da Doxa dimostrano bene come l’attenzione degli italiani alla solidarietà sia stabile», ha commentato Federico Zambelli Hosmer, Country Manager di PayPal Italia. «Siamo convinti che il mobile sia un medium perfetto per catalizzare questa sensibilità, aggiungendosi al contatto diretto con le associazioni come principale modalità d’interazione e offrendo quella possibilità di semplificare e velocizzare le donazioni».