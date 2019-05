"Solo cose belle", raccontare l'accoglienza con leggerezza

«Il film è un manifesto dedicato al valore delle differenze, alla lotta contro l'emarginazione e alla bellezza racchiusa nel superare la paura della diversità, specialmente in un momento storico e politico come quello che stiamo vivendo» spiega il regista. «Nella migliore tradizione della commedia all’italiana “Solo cose belle” è un lungometraggio che riesce a raccontare in modo profondo l’incontro tra due mondi opposti che improvvisamente - e loro malgrado, sottolinea Gianfreda, «si incrociano. E racconta di come, attraverso intrecci inaspettati, rapporti contrastati e personaggi bizzarri, finiscano per conoscersi e dialogare: da una parte un sonnacchioso e convenzionale paesino, dall’altra l’inusuale e rumoroso microcosmo di una casa famiglia, ossia quel luogo in cui gli “sbagliati” e i “superflui” di questa società trovano possibilità e occasioni».