Contrasto alla droga? Il problema non è la cannabis light

La vostra Federazione era seduta ieri al tavolo con Salvini e Fontana. Avete salutato l'incontro con soddisfazione. Perché?

Perché oggettivamente i due ministri sono stati due ore seduti con noi e hanno ascoltato. Questo non succedeva, nell’ambito delle dipendenze, da dieci anni. Non abbiamo un riferimento istituzionale, un delegato a questi temi, dai tempi di Giovanardi. Adesso c’è il ministro Fontana che, se è vero che fino a ieri non avevamo mai avuto il piacere di incontrare, adesso si è impegnato a mantenere questo filo con noi e ci ha già programmato un nuovo incontro per giugno.

Quali sono state le criticità che avete posto alla loro attenzione?

In primo luogo la mancanza di un’interlocuzione istituzionale strutturale. Sono cinque o sei anni che tra noi e il Governo non esiste relazione di nessun genere. Non ci parlano. In secondo luogo abbiamo bisogno di riformare un sistema fermo agli anni ’90, basato sull’eroinomane classico e che è obsoleto. Per farlo c’è bisogno di convocare la Conferenza Nazionale, che mette insieme gli operatori del settore e per legge ha il compito di dettare le linee di indirizzo al contrasto delle dipendenze. Dovrebbe essere riunita ogni tre anni ma l’ultima è stata nel 2009.

Sembra quindi che la droga stia tornando ad essere una priorità politica…

Non so dire se sia così. Certamente lo è nei fatti una priorità. Abbiamo in Italia un morto per overdose ogni due giorni. Un fatto certamente positivo è che la prevenzione, su cui non si investe più da anni, da quando è stato cancellato il Fondo di prevenzione, ha tornata finalmente a vedere dei denari destinati. Noi abbiamo chiesto la restituzioni di quel fondo. Ma nella legge di bilancio di quest’anno il Governo ha già stanziato 8 milioni in tre anni da investire in progetti strutturati.

Avete parlato anche della cannabis legale?

Si è stato toccato anche quel tema. Quello però che è importante dire è che certamente come Fict crediamo siano un messaggio educativo fuorviante e pericoloso quello che quesit negozi e le fiere dedciate alla canapa veicolano. Normalizzare e rendere cool una sostanza è pericoloso e sbagliato. Ma non è certo questo il problema centrale della lotta alle dipendenze oggi in Italia.