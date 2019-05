Scampia, se cadono le vele

Cambiare le organizzazioni per fare spazio alla sussidiarietà La scuola dei quartieri recentemente lanciata dal comune di Milano è un banco di prova non solo per i cittadini ma anche per le organizzazioni di terzo settore. La sfida per “il sociale organizzato” è di posizionarsi rispetto a una politica che mira ad allargare che a diversificare il suo campo di azione attraverso il sostegno alla nascita di nuovi soggetti associativi, ma anche incorporando elementi di valore sociale dentro iniziative economiche e commerciali