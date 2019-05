Un sostegno alle Case del Sorriso per la Festa della mamma

Oleificio Zucchi sottolinea ancora una volta la grande sensibilità che accompagna le sue scelte aziendali, con una forte attenzione agli aspetti etici sia nella produzione olivicola sia nell’impegno per una cittadinanza attiva. In linea con i suoi valori, ha dunque siglato una collaborazione con Cesvi, la onlus che opera in tutto il mondo nella promozione dei diritti umani e per lo sviluppo sostenibile, che la porterà a fianco dell’Associazione nelle piazze italiane, l’11 e 12 maggio, in occasione della Festa della Mamma, con un’iniziativa volta ad aiutare i bambini meno fortunati.

Sabato 11 e domenica 12 maggio, dunque, presso gli stand Cesvi nelle principali piazze delle maggiori città italiane (Bergamo, Bologna, Monza, Napoli, Novara, Palermo, Roma, Torino, Udine e molte altre), con una donazione a partire da 12 euro sarà possibile sostenere Cesvi e in particolare “Le Case del Sorriso”, le strutture dell’associazione per la tutela dell’infanzia che, in tutto il mondo, forniscono servizi e accoglienza a minori orfani, che vivono in strada o in stato di abbandono, o vittime di sfruttamento e violenza, anche nel contesto familiare. In “cambio” di un gesto generoso a favore dei più vulnerabili, Oleificio Zucchi omaggerà i donatori con una speciale confezione limited edition di tre Oli EVO Aromatizzati Zucchi a scelta.

«I bambini sono gli adulti di domani - dichiara Daniele Barbone, amministratore delegato di Cesvi - impegnarsi per garantire la loro protezione è un dovere sempre più urgente oltre che una responsabilità importante verso la società e le generazioni future. Siamo felici di poter contare sul sostegno di una realtà imprenditoriale sensibile a un tema che necessita di sempre maggiore attenzione».

«Siamo orgogliosi di essere a fianco di questa iniziativa di Cesvi, di cui condividiamo l’impegno della solidarietà – aggiunge Alessia Zucchi, AD di Oleificio Zucchi - Insieme si può fare tanto, e con questo piccolo contributo vogliamo anche noi dare un segnale in questo senso. Ognuno, nel proprio ambito lavorativo o personale, può e deve dare il proprio contributo al fine di rendere la società migliore: noi ci crediamo, e ogni giorno anche nelle nostre attività aziendali ci impegniamo in questa direzione».

Per maggiori informazioni sull’iniziativa e sulle piazze coinvolte: www.cesvi.org/