Agenzie per il Lavoro, la carta vincente che l'Italia non gioca

Ma a fronte della decrescita della somministrazione ad aumentare non sono, come si aspettava il legislatore, i contratti stabili, ma al contrario le forme precarie di lavoro.

L’osservatorio Inps sul precariato infatti nel rilevare i dati sui contratti evidenzia che se da un lato la somministrazione ha perso nel periodo luglio-dicembre 2018 circa 105mila contratti nel confronto con il volume di contratti stipulato nello stesso periodo del 2017, dall'altro le altre forme contrattuali a termine registrano, invece, segnali di espansione. «Le prestazione occasionali con 51 mila contratti in più», sottolinea il presidente, «come pure crescono i contratti intermittenti con oltre 15 mila assunzioni in più nel confronto tra i due periodi e infine crescono anche gli stagionali con un aumento di quasi 11 mila unità».

Lavoro in somministrazione: Formatemp e Ebitemp

Il rischio relativo alla contrazione del lavoro somministrato sta in particolare nella contrazione delle tutele relative ai livelli salariali ed al welfare. «Questo perché le Agenzie del lavoro possono vantare un sistema formativo che rappresenta un modello di riferimento in tutta Europa e un vero e proprio welfare di settore, aggiuntivo rispetto alle prestazioni previste per i lavoratori dipendenti dell’azienda utilizzatrice e interamente finanziato con risorse private», spiega Ramazza.

La formazione delle Agenzie per il lavoro è finanziata dal fondo Formatemp. «Fondo che è stato creato dalle Agenzie che per legge “aggiungono” un 4% al totale delle retribuzioni erogate ai lavoratori in somministrazione con cui creano appunto questo plafond», continua il presidente, «Nel 2018 le Agenzie per il Lavoro hanno erogato formazione gratuita a 270mila persone con un investimento di oltre 230 milioni di euro. Più di 38.000 i progetti formativi finanziati, con forte focus su manifattura 4.0 e digitale, temi oggetto di almeno un corso di formazione su due».

Sul fronte del welfare invece I lavoratori temporanei tramite Agenzia possono contare su una vera e propria tutela di settore. «Assolavoro, insieme con i sindacati di categoria, infatti, ha dato vita a Ebitemp, l'Ente Bilaterale Nazionale per il Lavoro Temporaneo che offre numerose prestazioni a favore dei lavoratori in somministrazione:», racconta il presidente, «si evidenziano in particolare le misure di sostegno al reddito, per la maternità e gli asili nido, piccoli prestiti a tasso nullo o fortemente agevolato, una tutela sanitaria e odontoiatrica, rimborsi per le spese di trasporto fino al 50%».

Nel 2018 Ebitemp ha erogato 8 milioni di euro per le prestazioni di welfare previste dal CCNL. Le richieste presentate all’ente bilaterale sono state 28.752, con un aumento del 27,5% rispetto al 2017...