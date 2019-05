Cambiare lo sport con la Mixed Ability

Lo sport ha la capacità di abbattere i pregiudizi, educare e creare e nuovi modelli di partecipazione. Può essere insomma un vero motore per il cambiamento sociale, ma solo se riesce a essere davvero inclusivo. Nasce anche da questi ragionamenti la decisione di CoorDown (Coordinamento delle associazioni delle persone con sindrome di Down), da sempre impegnata a promuovere iniziative e progetti di inclusione sociale che coinvolgano attivamente le persone con sindrome di Down, di firmare il Manifesto Imas – International Mixed Ability Sports e partecipare a livello italiano per la sua diffusione.

Il Manifesto propone di garantire secondo il Modello Mixed Ability il diritto all’uguaglianza delle opportunità a ciascuna persona nel mondo dello sport. Una squadra Mixed Ability, infatti, è formata da persone con disabilità e persone senza disabilità che giocano insieme, condividendo momenti significativi dentro e fuori dal campo.

Ognuno riceve l’appoggio di cui necessita per partecipare pienamente al gioco, per prendere le proprie decisioni e a sua volta appoggiare e aiutare i propri compagni, sempre che lo necessitino. Il Manifesto non ha l’obiettivo di creare uno sport adattato, o una attività olimpica “speciale”. Sul campo si gioca con le stesse regole, il medesimo regolamento presente nelle competizioni ufficiali. Lo stesso numero di sportivi in ciascuna delle squadre, le stesse dimensioni di campo di gara.

«Come sperimentiamo ogni giorno con le nostre associazioni, solo la partecipazione paritaria nello sport rende possibile l’inclusione e spazza via separazioni e percorsi “speciali” per le persone con sindrome di Down» spiega la presidente di Coordown, Antonella Falugiani. «Vogliamo che lo sport sia semplicemente come dovrebbe sempre essere in ogni sua espressione: integrità, passione, solidarietà, e rispetto»