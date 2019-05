Etiopia, quello stallo che tiene in istituto 50 bambini che potrebbero diventare figli...

Siamo alcune delle circa cinquanta famiglie rimaste coinvolte dalla sospensione delle adozioni internazionali da parte dell'Etiopia a gennaio 2018. Abbiamo tutte conferito mandato a vari enti autorizzati alle adozioni internazionali ( 'Centro Aiuti per l'Etiopia', 'Cifa onlus', 'In cammino per la famiglia' poi assorbito da 'Nadia onlus' ed 'Aiau') e depositato i documenti necessari presso l'ambasciata etiope tra il 2013 ed il 2017, quindi molto prima che l'attuale legge etiopica - in vigore da febbraio 2018 - bloccasse le adozioni internazionali.

Nei primi mesi dopo l'approvazione della legge, la Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI), da noi interpellata più volte, si diceva ottimista sulla possibilità di completare i nostri iter adottivi. La stessa legge etiopica prevede una clausola di salvaguardia per il completamento delle procedure in corso: alcune coppie, forse circa una cinquantina - alcune con abbinamento, altre senza - sono riuscite in quei mesi a concludere l'iter. Noi circa 50 coppie siamo rimaste inspiegabilmente in un limbo e con noi quei 50 bambini che avrebbero potuto entrare in famiglia da oltre un anno...



Nel corso del 2018 ci sono state varie occasioni di incontro tra governanti/funzionari italiani ed etiopi su vari temi. Lo stesso premier etiope Abiy ha incontrato a Roma il nostro premier Conte. Abbiamo informato e chiesto alle varie autorità/parlamentari/funzionari che avevano occasione di incontrare le autorità etiopi di farsi portavoce di questa situazione: non sappiamo se e quanto sia stato fatto. La situazione però non si è sbloccata. Con il passare dei mesi, la CAI e gli enti autorizzati - tranne il 'Centro Aiuti per l'Etiopia' - sono diventati sempre meno ottimisti, fino a consigliarci di cambiare Paese ed avviare un nuovo iter adottivo (con conseguenti nuove somme da versare agli enti e altri anni di attesa).

Sappiamo che nel corso del 2018, l'Etiopia ha ufficialmente chiesto ed ottenuto dalla Commissione per le Adozioni Internazionali l'elenco delle coppie rimaste sospese, ma non hai mai dato alcun riscontro o manifestato la volontà di permettere il completamento dei nostri iter adottivi.

Per inquadrare meglio la situazione generale del paese, c’è da dire che l'approvazione della legge etiope che abolisce l'adozione internazionale non è certo scaturita dalla capacità dell'Etiopia di gestire in autonomia il welfare della propria infanzia: i bambini accolti negli istituti - solo statali ormai, quelli privati hanno chiuso dopo l'approvazione delle legge - sono moltissimi, tanto che le strutture non riescono ad accoglierne altri. Vi lasciamo immaginare le possibilità di sopravvivenza dei bimbi lasciati per strada...

Il mese scorso uno dei membri del consiglio direttivo del Centro Aiuti Etiopia (CAE), praticamente unico ente rimasto al fianco di noi coppie per supportare le nostre istanze, l'Avv. Tiziana Pozzoni, ha avuto un'audizione in Commissione Affari Esteri del Senato, nella quale ha illustrato nel dettaglio la vicenda e ha chiesto alle autorità italiane di fare pressioni sul governo etiope, facendo leva oltre che sulla clausola di salvaguardia prevista dalla stessa legge etiope anche sugli ingenti investimenti italiani per la cooperazione a favore dell'Etiopia e non ultimo sulle somme investite in questi anni dagli stessi enti autorizzati alle adozioni internazionali, che da sempre in Etiopia hanno portato avanti parallelamente adozioni e cooperazione.

Vorremmo chiedere, attraverso questa nostra lettera, un aiuto per sbloccare le nostre pratiche adottive e permettere l'abbinamento e l'adozione degli ultimi 50 bambini etiopi e portare finalmente a casa questi figli lontani.

Stefania Masini e Andrea Manichi - Firenze

Enrica Carbone e Domenico Papa - Rimini

Marialetizia Pietraperzia e Marco Forcelli - Firenze

Ilaria Paris e Filippo Carletti - Pistoia

Alessia Agnoletto e Andrea Bertagnolo - Costa di Rovigo (Ro)

Maria Teresa Goglia e Giovanni Campagnuolo - Benevento

Francesca Fani e Massimiliano Breschi - Prato

Angela Laera e Bartolomeo Sardella - Monopoli (Ba)

Silvia Cabella e Michele Cotella - Genova

Raffaella Caputi e Alfonso Gallo - Milano

Loredana Guerriero e Ugo Trapani - Parabiago (Mi)

Carola Cambria e Fabio Molteni - Cantù (Co)

Simona Giacometti e Christian Crocco - Genova

Sara Tosi e Claudio Bottaro - Torino

Tiziana Pigozzo e Paolo Mich - Cavalese (Tn)

Gisella Lauriello e Daniele Caroccia - Salerno

Bianca Festa e Paolo Magotti - Rimini

Consuelo Vidale e Filippo Pallanza - Vellezzo Bellini (PV)

