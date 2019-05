Fondazione Airc e Banco BPM insieme contro il cancro

Puntando su un DNA comune e sulla condivisione di obiettivi, la partnership porterà valore aggiunto in ambiti strategici per la missione di Fondazione Airc: attraverso i grandi eventi di raccolta fondi Banco BPM contribuirà a sostenere la ricerca sui tumori femminili e sui tumori pediatrici, la formazione e specializzazione dei giovani talenti dell’oncologia italiana, la divulgazione della conoscenza sui temi della prevenzione e della cura dei tumori e l’informazione dei cittadini sui risultati e sui progressi della ricerca. Infine, la Banca si impegna a coinvolgere attivamente tutti i suoi stakeholder – dipendenti, clienti, partner – nella raccolta fondi per Airc.

A partire da oggi Banco BPM sarà in piazza con Fondazione Airc per lo storico appuntamento con l’Azalea della Ricerca che dal 1984 in occasione della Festa della Mamma – quest'anno domenica 12 maggio - fa fiorire le piazze italiane per sostenere la ricerca sui tumori femminili.

Alla firma dell'accordo era presente, in rappresentanza dei ricercatori Airc, Lucia Del Mastro, medico e ricercatrice presso l’IRCCS San Martino di Genova, che ha dichiarato: «Mi occupo fin dall'inizio della mia carriera della cura e diagnosi del carcinoma mammario sia dal punto di vista clinico che della ricerca traslazionale. La mia linea di ricerca sostenuta da Airc negli ultimi anni si è focalizzata sulla strategia per preservare la fertilità delle giovani donne, colpite dal cancro. È grazie alla Fondazione che noi chiamiamo "mamma Airc" che ho potuto portare avanti i miei studi i cui risultati sono oggi patrimonio della clinica». La ricerca della dottoressa Del Mastro è iniziata nel 2005 e si è conclusa nel 2011, diventando poi patrimonio di tutta la comunità scientifica internazionale perché entrata a far parte delle Linee Guida per la cura della malattia.

Nell'ultimo triennio Airc ha messo a disposizione dei ricervatori più di 32 milioni di euro per studi sulla prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro al seno e agli organi riproduttivi. Un impegno straordinario per colpire queste neoplasie che si stima abbiano colpito oltre 68mila donne in Italia solo nello scorso anno. Per il tumore al seno la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è arrivata fino all'87%. Ma le risorse per la ricerca sono ancora insufficienti, specialmente in Italia. L'accordo con Banco BPM fa ben sperare che la ricerca scientifica ottenga maggiori risorse per vincere la lotta contro la malattia.