I ragazzini italiani? Non ricordano di aver mai giocato con un coetaneo con disabilità

Di studi ne esistono pochissimi. Quello di SuperAbile, del 2016, conta in tutta Italia 234 parchi gioco inclusivi, ma approfondendo si scopre che la stragrande maggioranza di questi parchi in realtà prevede soltanto altalene per sedie a ruote (presenti in 152 parchi). Solo due parchi gioco hanno delle piste sopraelevate per biglie o macchinine, così da giocarci anche stando seduti in carrozzina. Solo 5 parchi hanno giostrine girevoli con posti per bambini in carrozzina e solo 10 hanno pannelli sensoriali a un’altezza utile anche per chi è seduto. Pure la definizione di parco accessibile - lo sappiamo bene - merita ulteriori approfondimenti, poiché è necessario pensare non solo alla disabilità fisica ma anche a quella sensoriale ed intellettiva, con attrezzature, percorsi, segnaletica adeguata all’autonomia del bambino con disabilità.

Ora una ricerca condotta dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e ANCI su un campione di 173 Comuni, attraverso un questionario, ci dice che solo il 27% dei Comuni coinvolge le famiglie di minorenni con disabilità nelle politiche di inclusione per ciò che riguarda il diritto al gioco e allo sport (il dato scende al 21% nei Comuni con meno di 10mila abitanti) e solo il 18% coinvolge i diretti interessati, i minorenni stessi. Nel 40% dei Comuni del campione si registra la presenza di parchi gioco definiti accessibili, e ancora maggiore è la presenza sul territorio di impianti sportivi accessibili (69%).

Se poi passiamo a parlare con le persone, il quadro dell’attuazione concreta del diritto al gioco per bambini e ragazzi con disabilità è ancora più desolante. Molti ragazzi hanno riferito di avere pochissime esperienze vissute a contatto con un compagno con disabilità: il contesto principale in cui i ragazzi hanno avuto modo di incontrare coetanei con disabilità risulta essere la scuola e in tanti non ricordano nemmeno di aver fatto giochi insieme o attività sportive condivise. C’è la disponibilità a trascorrere del tempo di gioco o di sport con i compagni con disabilità, ma con un adulto mediatore, che sostiene la possibilità di un gioco condiviso e possibile. Perché – secondo i ragazzi - «i coetanei con disabilità hanno desideri e necessità completamente differenti e hanno sempre bisogno di un adulto che possa fare da mediatore tra bisogni e significati», dice il report dell’Agia: «la disabilità, in generale, è considerata una condizione talmente distante da loro da pensarla come un mondo a parte».

Il report di cui stiamo parlando, Il diritto al gioco e allo sport dei bambini e dei ragazzi con disabilità (allegato in fondo all'articolo) è un documento di studio e proposta dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza ed è stato presentato ieri a Roma. Ecco un’intervista alla Garante, Filomena Albano.