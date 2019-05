La scienza è più vicina se la spieghi ai bambini

«Quando in inglese mi chiedono che lavoro faccio dico sempre “I’m a scientist”, in italiano rispondo che faccio la ricercatrice» a dirlo è Valentina Massa, professore associato in Biologia applicata al Dipartimento di Scienza della Salute all’Università di Milano che, con Monica Nizzardo, ricercatrice al Department of Physiopatology and Transplant- Neural Stem Cells Lab della Fondazione Irccs Cà Granda Policlinico, ha vinto il bando 2015 di Fondazione Cariplo per giovani ricercatori che chiedeva di accompagnare lo studio con attività di divulgazione. «L’aver imparato a comunicare il nostro lavoro anche ai bambini è stata una bellissima opportunità», continua Massa «perché fare scienza è la mia passione e riuscire a comunicarla è arricchente, non solo per chi ci ascolta, ma soprattutto per noi».