Lo scivolone del Besta sul cervello da curare

Intorno alle 15,30 sul canale YouTube della Fondazione Carlo Besta appare un video in cui Andrea Gambini, presidente della Fondazione, comunica di aver ritirato la campagna. «Abbiamo iniziato l’altro ieri con una campagna piuttosto forte, con un bimbo con la sindrome di Down, in cui si chiedeva di sostenere la ricerca attraverso la composizione del puzzle. Ho deciso di ritirarla. Voglio precisare che io sono padre di un bambino con sindrome di Williams, non era mio intento offendere nessuno». Sul sito della Fondazione c’è già una nuova campagna (peraltro, a mio modesto parere molto più bella). Retromarcia quindi, a cominciare dai social, ma lo scivolone resta. Come può una grande realtà come l'Istituto Neurologico Besta veicolare un messaggio di questo tipo? È questo il punto. Tant’è che tutti – nella mobilitazione critica – avevano sottolineato proprio l’aspetto culturale. Per Paolo Grillo, Presidente di AIPD Nazionale, «il messaggio trasmesso attraverso questa campagna oltre a essere sbagliato - la sindrome di Down non è una malattia e non ha una cura - rischia di confondere le famiglie e di illuderle che esista una ricerca capace di trasformare i loro figli. Aipd da 40 anni lavora per valorizzare le capacità delle persone con sindrome di Down, affinché possano inserirsi in una società che, da parte sua, non deve 'cercare una cura', ma piuttosto sviluppare una cultura inclusiva. La campagna della Fondazione Besta evidentemente non indica questa direzione».

«Come mamma e come rappresentante di migliaia di persone con sindrome di Down ritengo gravissimo il fatto che ancora nel 2019 si debba reagire con forza a messaggi fuorvianti e così violenti, che veicolano pregiudizi e false credenze, per giunta diffusi da chi invece dovrebbe dare corretti messaggi», afferma Antonella Falugiani, Presidente di CoorDown. Per Gian Marco Gavardi, presidente del Coordinamento Down Lombardia «le persone con sindrome di Down testimoniano quotidianamente la loro possibile inclusione, grazie anche al lavoro delle Associazioni. Tutto questo non può e non deve essere messo in dubbio da comunicazioni errate come questa». Mentre la Ledha, attraverso il suo presidente Alessandro Manfredi, aveva messo in luce il tema dei diritti: «Oltre che falso e scientificamente infondato, il messaggio è gravemente lesivo dei diritti e della dignità delle persone con disabilità. Per questo motivo LEDHA diffida la Fondazione dal proseguire la diffusione della sua campagna pubblicitaria. Chiediamo l'immediata rimozione di tutti i manifesti e le scuse della Fondazione. Ci riserviamo la possibilità di valutare possibili azioni legali che, tuttavia, vorremmo non dover intraprendere in considerazione della grande stima per il lavoro svolto dall'Istituto Neurologico Besta».