Provider, le piattaforme digitali del secondo welfare

Il censimento ha monitorato anche le aziende che si appoggiano alle piattaforme. Nello specifico sono state censite «imprese con almeno un servizio di welfare attivo, ivi comprese quelle riferibili a comparti — come il metal- meccanico — in cui elementi di welfare aziendale sono previsti nel contratto nazionale», si legge nel report. Le aziende sono dunque 19.090. Il 45,9% è attivo nell’industria, il 22,1% nei servizi, il 19,3% nel commercio, il 9,6% costruzioni, e il 3,1% nell’agricoltura. Nello studio è stata realizzata anche una suddivisione per classi dimensionali: al primo posto (51%) vi sono i gruppi con oltre 100 dipendenti, seguiti da aziende con meno di 50 dipendenti (32,1%); al terzo posto le imprese con il personale che oscilla fra i 50 e i 99 dipendenti (16,9%)

I servizi

«Numerose ricerche, da ultimo il secondo Rapporto sul welfare occupazionale curato da Adapt per Ubi Banca, ci confermano che le misure per la famiglia sono le più apprezzate dai lavoratori, seconde solo alle forme di assistenza sanitaria integrativa e preferite sia agli strumenti di sostegno al reddito (buoni spesa) sia alla previdenza complemen- tare». Emmanuele Massagli, presidente di Aiwa, l’associazione che rappresenta i provider del settore sottolinea che «gli spazi aperti dalla riforma del 2016 hanno permesso la oritura di regolamenti e contratti sempre più originali, contenenti misure dedicate all’incremento del benessere, della salute, della formazione dei dipendenti e dei loro figli». Certamente le ragioni di questo apprezzamento «sono da ricercarsi anche nel costante indebolimento delle politiche pubbliche rivolte alla famiglia. Non è, però, solo un nodo economico, ma di progettazione dei servizi: amministrazioni pubbliche, sempre meno capaci di comprendere i variegati bisogni dei cittadini, incentivano questi a rivolgersi all’unica realtà strutturata con cui interagiscono, l’azienda. Una crescita che però è anche una prova di come stia cambiando la natura del rapporto di lavoro, non più costruito attorno al tradizionale scambio tempo-lavoro-salario, ma sempre più frequentemente a risultato (premio di produttività), autonomo (partita Iva) a distanza (lavoro agile) e pagato non soltanto con moneta, ma anche con beni e servizi. Accade in Italia come in tutto il mercato del lavoro occidentale», sottolinea Massagli.

Una svolta culturale

Per Andrea Verani Masin, direttore commerciale di DoubleYou srl, «è del tutto evidente che l’accelerazione di questo tipo di servizi è legata ad una normativa favorevole. Ma oggi il welfare aziendale, quello libero e volontario, è sempre più diventato un fattore competitivo del business». Questo significa, per il direttore commerciale, che «se anche le regole dovessero cambiare e venisse meno il trattamento premiante dal punto di vista fiscale non ci sarebbe una contrazione dell’offerta. Cambierebbe, adeguandosi ai nuovi scenari, ma la trasformazione culturale è ormai avvenuta...

