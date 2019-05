Famiglia e natalità: Di Maio lancia una commissione permanente con il Forum

Luigi Di Maio lancia una commissione permanente sulla famiglia, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, aperta al Forum delle Associazioni familiari e a tutti i partiti. «Il primo incontro si può fare anche il 15 maggio, Giornata della Famiglia», ha detto. Obiettivo? «Riuscire a non sprecare nemmeno un euro delle risorse che metteremo su natalità e famiglia, perché spesso accade che le risorse, seppure in buona fede, vengano indirizzate nella maniera sbagliata». Insomma: «ci serve la vostra esperienza». Il vicepremier ha annunciato il nuovo tavolo di lavoro durante il suo intervento nel corso della presentazione della proposta del Forum delle Famiglia in vista della prossima Legge di Stabilità, l’assegnoXfiglio: 150 euro per ogni figlio, crescenti al crescere del numero dei figli, indipendente da reddito o ISEE e soprattutto dalla condizione lavorativa dei genitori, esattamente come accade nel resto d’Europa (l’intervento del viceministro è a 1 ora e 29 del video). Proposta che Di Maio ha definito «condivisibile», «l’unica questione sono le risorse da trovare e la riorganizzazione degli strumenti». L’impegno di Di Maio però c’è: «abbiamo legge di bilancio da costruire e dobbiamo fare in modo che sia il 2019 l’anno della famiglia, non il prossimo», attraverso « risorse che abbiamo, che troviamo e che riorganizzamo». Fra le risorse, il vicepremier ha parlato di «1 miliardo di euro disponibile subito che avanza dal Reddito di Cittadinanza, perché abbiamo respinto il 25% delle domande, situazioni che rispetto alle statistiche non avevano in realtà i requisiti». Ma anche di 20 miliardi su 80 stanziati per le imprese e mai utilizzati, nonché dell’idea – già presentata in passato – di tutelare la maternità, attraverso un incentivo all’impresa che mantiene in essere il contratto della donna che rientra dopo la nascita di un figlio, misura che costerebbe 200 milioni di euro.