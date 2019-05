Imprese ibride, lì dove i luoghi generano valore

Spazi densi di significato

Il luogo, nella densa analisi di Venturi e Zandonai, è dunque la capacità di innervare uno spazio in un significato. E viceversa. Questo legame “rigenerativo” è, oggi, un tratto che gli autori ritengono fondamentale. È ancora Venturi a chiarirci il concetto: «Per chi pensa che l’economia non sia soltanto la massimizzazione del profitto, i luoghi sono tutto. Per chi pensa che la felicità sia qualcosa che uno raggiunge assieme agli altri, i luoghi sono tutto. Per chi pensa che il welfare debba essere sviluppato in una logica comunitaria, i luoghi sono tutto».

Sono tutto nel senso che senza una dimensione di luogo non può accadere quell’innovazione che permette di distribuire, generare, coltivare relazioni. Il “dove” del libro di Venturi e Zandonai non racconta dove accade un’innovazione. Non è la mappa di un territorio sconosciuto a tanti. Ma è un lavoro su quel territorio, per capirne la dimensione concretamente rigenerativa. «Nel libro abbiamo affrontato quella dimensione di luogo capace di rigenerare tanto la società, quanto l’economia», spiega il direttore di Aiccon.

La dimensione di luogo è un fattore che ha bisogno di essere coltivato, innovato, manutenuto. I luoghi «storicamente si sono costruiti attraverso processi coevolutivi mediante i quali le persone si legavano agli spazi e alle comunità. Oggi questo non avviene più», racconta Venturi. Che cosa ne discende? «Ne discende la necessità di costruire dei processi decisionali che mettono al centro i luoghi. Processi in grado di costruire modalità in grado di conferire valore».