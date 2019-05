Salvini stacca la corrente a 100 bambini. La riaccende la Chiesa

I fatti

Il palazzo di via di Santa Croce in Gerusalemme 55, a Roma era la sede dell'Inpdap, l'Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica. Ente che fu sopresso nel 2011. Da quel momento fino al 2013 rimane in stato di abbandono finché Action non lo occupa dà così una casa a oltre 400 persone. La notte di lunedì 6 maggio però, Acea, la municipalizzata romana dell’energia elettrica, stacca la corrente al palazzo per via di un debito di 300 mila euro. Così per giorni 400 persone tra cui 100 bambini rimangono senza luce, corrente e acqua calda. Questo fino all’intervento del cardinale. «Il Cardinale è arrivato nel pomeriggio, ha portato regali a tutti i bambini e ha promesso che se entro le 20 non fosse stata ripristinata la corrente nello stabile l'avrebbe riallacciata lui stesso», spiegano gli occupanti. «E così è stato - continuano - Padre Konrad si è calato nel pozzo, ha staccato i sigilli e ha riacceso la luce. E si è preso, a nome del Vaticano, la piena responsabilità dell'azione con Prefettura e Acea». «Sono intervenuto personalmente, ieri sera, per riattaccare i contatori. È stato un gesto disperato. C'erano oltre 400 persone senza corrente, con famiglie, bambini, senza neanche la possibilità di far funzionare i frigoriferi», ha spiegato il prelato. Appena giunto aveva chiamato al telefono in prefettura e al Comune di Roma chiedendo di riattivare, entro le 20, l'energia elettrica altrimenti lo avrebbe fatto lui stesso. E così è stato. Alle 20:15 circa, il cardinale è tornato, ha spiegato ai presenti di eesere competente di energia elettrica perché prima di prendere i voti, in Polonia, aveva lavorato nel settore, e, dopo aver di nuovo chiamato le autorità cittadine per esplicitare il suo intento, si è calato nella buca dove c'è l’impianto di media tensione, e ha attuato una serie di manovre, come si usa nel gergo tecnico, e la luce è tornata.

Le reazioni

Mentre il Cardinale si prodigava per ripristinare una situazione umana per centinaia di persone Matteo Salvini, il ministro degli Interni del Governo che ha abolito la povertà per decreto, impegnato nei comizi per la campagna elettorale, che evidentemente non passano da via di Santa Croce in Gerusalemme 55, ha commentato: «conto che l'elemosiniere del Papa, intervenuto per riattaccare la corrente in un palazzo occupato di Roma, paghi anche i 300mila euro di bollette arretrate. Penso che voi tutti, facendo sacrifici le bollette le pagate - dice rivolgendosi ai presenti -. Se qualcuno è in grado di pagare le bollette degli italiani in difficoltà siamo felici».

SpinTime

Ma davvero all’interno dello stabile occupato, come sembra insinuare Salvini, ci sono persone che vivono scroccando la corrente sulle spalle della collettività?