Save the Children festeggia 100 anni e rilancia il proprio impegno per i bimbi

Angoscia per la precarietà e paura dell’ignoto: solo due della folla di sentimenti che si provano mentre, sotto un banco di scuola, si vive l’esperienza della simulazione di un bombardamento aereo. È il momento più intenso dell’evento “Tutti giù per terra” che, fino al 19 maggio presso il Maxxi di Roma, Save the children fa vivere per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei bambini in conflitto e in particolare sulla “generazione perduta” che a causa delle guerre si vede negato il diritto all’educazione. In tutto circa un quarto d’ora: prima l’introduzione nel clima della guerra, poi la vita serena in una classe elementare e all’improvviso il mondo che ti crolla addosso con le conseguenze dell’ospedale e del dolore. Un forte impatto emotivo è la cifra dell’evento scelto dall’organizzazione nata in Inghilterra cento anni fa per celebrare il suo secolo di vita, nella «speranza di non dovere celebrare un altro centenario», come ha detto Claudio Tesauro, presidente dell’organizzazione in Italia, sollecitando «un grande risveglio di umanità in un mondo di guerra. Per cambiare le cose sono necessarie reti» e ricordando che in Italia Save the children è presente da 20 anni, conta 300 persone di staff ed oltre 2.000 volontari.