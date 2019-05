Mattarella: «Il Terzo settore è il pilastro portante della vita della Repubblica»

Le associazioni hanno un ruolo fondamentale per la vita democratica. «I corpi intermedi sono riconosciuti dalla Costituzione come pilastri portanti della vita della Repubblica. Sottolineo il ruolo decisivo del terzo settore e la necessità di tutelarlo: si tratta di una realtà capace di penetrare in maniere più efficace e puntuale nel tessuto sociale più rassicurante per i cittadini». Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo (qui il discorso integrale) alle celebrazioni per i centenario di Confcooperative all'auditorium Parco della Musica. «Quel che fa il movimento cooperativo», ha riconosciuto il Presidente, «è decisamente importante».