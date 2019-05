Povertà educativa e maltrattamenti si battono con la comunità educante

«Bisogna investire nella fiducia, nella possibilità degli adulti di cambiare; fiducia che si possa fare qualcosa prima di dover affrontare il problema». E la fiducia nella prevenzione, invocata da Filomena Albano, dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, è stata il tema dominante al convegno svoltosi alla Camera dei deputati per presentare la seconda edizione dell’Indice regionale sul maltrattamento all’infanzia in Italia realizzato dal Cesvi.

Sintetizzando il rapporto Daniele Barbone, amministratore delegato del Cesvi, ha detto che «la povertà, intesa nella sua accezione più strettamente economica, non determina in modo diretto forme di maltrattamento infantile, ma costituisce un fattore di rischio a elevata criticità, tanto da essere considerata uno dei fattori predittivi per il maltrattamento minorile e ancor più per la trascuratezza». E il divario tra il Nord ed il Sud del Paese, per quanto riguarda il rischio di maltrattamento all’infanzia, resta forte con la Campania fissa in ultima posizione (anche se nell’ultimo anno la situazione non è peggiorata, segnando anzi una lievissima inversione di tendenza), preceduta da Sicilia, Calabria e Puglia, mentre si riconferma al primo posto come regione più virtuosa l’Emilia-Romagna, seguita da Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana.