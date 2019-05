Questa è vita, in prima serata il sorprendente spettacolo del bene

“Questa è vita” mi ha colpito perché fa un passo oltre lo storytelling del bene. Racconta le storie di persone che si donano agli altri e si impegnano in prima persona per il bene comune ma in una forma nuova.

Il format funziona così: ci sono delle persone che hanno fatto delle cose e che sono accompagnati da persone famose, padrini, che le accompagnano e che dicono “Grazie”. Come se facessimo lo show sul “Grazie”, noi vogliamo dire grazie a queste persone che cambiano la vita di altre persone e per farlo invitiamo dei “famosi”. Il rapporto tra queste persone comuni e i famosi è un rapporto che genera giochi, scherzi, ma anche un cambiamento nella persona famosa e nella persona comune. Nascono amicizie e rapporti che vanno ben al di là dello show, i vip si sono rotti di fare i vip e di fare quello che di solito fanno. Come Amadeus che ascoltando la storia del rapper Amir Issaa (quello di “Siamo guerrieri”) che si è messo a insegnare rap a Daniele ragazzino autistico che proprio grazie al rap ha cominciato a comunicare si è coinvolto al punto di raccontare le sue difficoltà, i tre anni in cui non lo chiamava più nessuno. Poi, insieme hanno giocato, e Amadeus ha fatto la gara di rap con La Ginestra.

I famosi fuori dal ruolo di testimonial in cui spesso sono costretti ed anche ingabbiati

Sì, perchè qui vengono implicati, partecipano, si mettono in gioco. La mia filosofia in tutto ciò che faccio è questa: la verità è una persona, il bene e il male nella persona vanno sempre cercati all’interno di un nodo, e lo stesso per l’allegria e la serietà. Nell’incontro tra persone, quindi, nasce l’informazione migliore. L’informazione è l’incontro, se voglio fare informazione, invece di giudicare la realtà attraverso un’idea, devo incontrare le persone, farle incontrare. Le posso incontrare con l’atteggiamento da giornalista ma anche con quello di giullare o comico. L’importante è che le persone intere vengano incontrate dal pubblico, e non incasellate dentro uno schema precostituito. Spesso nell’informazione vengono gettate nella contrapposizione che è artificiale, un teatrino artificiale, precostituito, e allora la persona è maschera. Invece la persona va restituita nell’incontro nella sua interezza. La televisione che funziona è la televisione dell’incontro e questo incontro oltre che informazione può produrre spettacolo. Con Nemo ho fatto in modo che l’incontro producesse informazione e con Questa è Vita cerco di far si che l’incontro faccia spettacolo, show.

Se dovessi descrivere la cifra di Questa è Vita come lo faresti?

Chi fa il bene sta meglio e fa stare meglio le persone che ha attorno, è più felice. Non ha un approccio che colpevolizza ma si mette in moto e incontra gli altri e incontrando l’altro ci si può divertire. Dobbiamo ricostruire il valore dello stare insieme costruendo uno specchio sociale positivo dove possiamo vederci e riconoscerci anche nelle relazioni positive che in realtà sono quelle che occupano la maggior parte del nostro tempo invece che rappresentare soltanto quei cinque minuti in cui su internet mandiamo a “cagare il negro”, 5 minuti della nostra vita. Poi lo stesso odiatore in realtà si occupa del nonno malato di Alzheimer. Allora riconosciamoci nell’aiutare il nonno. È importante ricevere un grazie per le ore in cui ti prendi cura dell’altro. Far diventare un valore questa sua parte. Spezzare la logica binaria e stupida dello scontro di opinioni richiede coraggio e innovazione di linguaggio. Richiede passione per la realtà, voglia di incontrarsi, passione ideale e cura della comunità.

