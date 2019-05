Sea-Watch: «L’Ue impiega aerei militari per guidare i libici verso i profughi»

Nello stesso giorno, la Marina Militare, la nave Mare Jonio del progetto Mediterranea Saving Humans e una motovedetta della Guardia Costiera italiana hanno portato in salvo 136 persone in Italia mentre 85 sono sbarcate sabato a Malta da una nave cargo. Con la Mare Jonio sotto sequestro preventivo a Lampedusa, la Sea-Watch 3 è in queste ore l'unica nave civile di soccorso nel Mediterraneo Centrale.

«L'Europa sta lasciando annegare le persone come deterrente per coloro che rimangono intrappolati in Libia nei campi di detenzione in condizioni disumane, e che non possono far altro che scegliere tra tortura e morte, e il Mediterraneo. Finché l’UE negherà loro un passaggio sicuro e non ottempererà all’obbligo di soccorso in mare, faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per salvare quante più persone possibile», dice Philipp Hahn, Capo Missione a bordo della Sea-Watch 3.

Da venerdì, Moonbird e Colibrì, gli aerei di ricognizione di Sea-Watch e Pilotes Volontaires, hanno monitorato e seguito 6 casi, alcuni di questi con esito drammatico. Sabato l’equipaggio del nostro Moonbird ha osservato un tentativo di fuga particolarmente disperato.