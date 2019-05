Spadafora contro leva obbligatoria: «Freno alla creatività dei giovani»

Il ruolo del volontariato per il futuro dei giovani e le opportunità del servizio civile: è un’intervista a tutto campo quella realizzata da Comunicare il sociale, il mensile del Csv di Napoli, a Vincenzo Spadafora, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunità e ai giovani.

Pr cinque anni alla guida dell’Autorità Garante per l’infanzia e adolescenza, Spadafora ha le idee chiare sul ruolo del servizio civile per la crescita dei giovani, a partire dalla posizione netta espressa sul possibile ritorno alla leva obbligatoria, rilanciata dalla Lega e dal vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini: «Smettiamola con questi rimandi ai tempi che furono», dichiara Spadafora; «Il servizio civile è un’opportunità bellissima che i giovani hanno e possono scegliere liberamente senza dover sottostare a regole paternalistiche che oggi sono fuori dalla storia. La leva obbligatoria nell’Italia di oggi sarebbe un freno alla creatività e all’intraprendenza dei giovani. Il servizio civile universale – quale primo contatto con i mondo dei grandi – mi sembra un percorso molto più efficace».

Dalle pagine della rivista il sottosegretario interviene anche sull’importanza del volontariato come “straordinaria opportunità di impegno e partecipazione per i giovani” e considera la riforma del terzo settore come un’occasione da non perdere, richiamando l’urgenza di una sua completa attuazione: “non è più tempo di disegnare, su questo, troppe strategie. E’ impellente l’esigenza di passare ai fatti e per avvicinare i giovani alla cittadinanza attiva, gli obiettivi irrinunciabili sono due: coinvolgere i ragazzi nei percorsi decisionali e offrire loro occasioni di crescita concrete”.

L’ultima parte dell’intervista è dedicata alle competenze non formali e informali e ai passi avanti che sono stati fatti per stabilire degli standard minimi di validazione e certificazione: “l’apprendimento non formale non è ancora correttamente riconosciuto in Italia perché diamo ancora troppo peso soltanto a diplomi e certificati. Ma assenza di titoli e qualificazioni non significa non saper far nulla o non conoscere nulla. Il supporto di operatori professionali è essenziale per rimettersi in gioco e capire che non è mai troppo tardi per imparare”.

Comunicare il Sociale viene distribuito gratuitamente alle associazioni di Napoli e provincia che ne hanno fatto richiesta, per un totale di oltre 3000 copie.

