Trucchi confermato vice presidente dell'Unione mondiale

Italia Roma Piazza Montecitorio 131

Roma Africa/Europa: due continenti, un futuro Una tavola rotonda per parlare di due continenti legati a doppia mandata da sfide comuni, tensioni, problematiche irrisolte e uno sguardo verso il futuro. Un incontro tra esperti per ragionare di Africa ed Europa con un focus particolare sugli interventi in Sud Sudan. Un momento di confronto per capire come trasformare l’emergenza in potenzialità, la distanza in impegno reciproco