A Taranto è tempo di Biennale della Prossimità

«Nel tempo questa impostazione è sempre rimasta e ha permesso a chi voleva di partecipare», sottolinea. «A questa terza edizione i promotori nazionali sono diciassette: è tutta gente che decide di esserci, nessuno viene per marcare il territorio», insiste Tabacchi (nella foto) che ricorda come per organizzare un evento come la Biennale l’organizzazione parta oltre un anno prima con incontri mensili.

La Biennale della Prossimità è nata a Genova nel 2015, la seconda edizione del 2017 a Bologna «e ora siamo a Taranto. Siamo cresciuti, ma è fondamentale il territorio. I co-direttori nazionali scendono nei luoghi e costruiscono un percorso collettivo», precisa. Da Genova, a Bologna a Taranto ovviamente ci si scontra con i «condizionamenti, le risorse e la differente percezione della stessa parola “prossimità”. Ma questo – precisa Tabacchi – permette di mettere i modelli a confronto».

Una costruzione in crescendo per numeri, partecipanti e interazioni. Fin dalla prima edizione, per esempio, si è realizzato un libro di racconti “Tutti”, a Bologna i racconti di prossimità erano 28 «nell’edizione di quest’anno ce ne sono 45. E questo dimostra che la Biennale sta assumendo un valore che non aveva all’inizio. È divenuta un oggetto di osservazione», continua ricordando anche come tra i partner vi siano quelli che «ci hanno sostenuti fin dall’inizio come la Compagnia di Sanpaolo, ma se ne aggiungono sempre di nuovi».