Accesso ai fondi europei? Con Fondazione Triulza “Si può fare!”

Sarà il primo di un ciclo di 5 laboratori con un taglio teorico-pratico volto ad offrire ai partecipanti “le chiavi di accesso” alle risorse informative e alle tecniche della progettazione e rendicontazione europea, indispensabili per la partecipazione ai bandi a gestione diretta, per la gestione del ciclo di vita del progetto in tutte le sue fasi, per l’impostazione del budget, per il coinvolgimento dei partner.

La Commissione Europea ha illustrato le novità sui fondi strutturali della programmazione 2021- 2027. Con un budget di 1.135 miliardi di euro, i fondi vedono aumentare di quasi il 30% l’ammontare delle risorse messe a disposizione rispetto al programma precedente.

L’Italia dovrebbe vedersi destinata un 6% in più di Fondi Europei. Cinque le priorità: l’innovazione e la trasformazione economica; la lotta all’inquinamento e a favore della transizione ecologica; le connessioni infrastrutturali; l’istruzione e l’educazione; lo sviluppo urbano.

È per qusto che Fondazione Triulza ha costruito questo percorso formativo: vuole continuare a dare un sostegno concreto all’internazionalizzazione delle organizzazioni del Terzo Settore e dell’Economia Civile, migliorare la loro capacità di accedere ai fondi UE e di partecipare a programmi internazionali d’innovazione sociale.

I destinatari

I corsi sono destinarti a organizzazioni del terzo settore, enti pubblici o privati interessati a far acquisire alle proprie risorse, competenze in europrogettazione al fine di avviare o rendere più efficace la propria azione nell’ambito dei programmi europei.

Il format

Ogni laboratorio durerà 8 ore: al mattino verrà presentato e contestualizzato uno specifico Fondo o Programma Europeo, nel pomeriggio si affronteranno tutti gli aspetti pratici. In particolare vengono forniti gli elementi per presentare un progetto europeo: come si scrive un progetto e si presenta un budget usando la modulistica del bando, come si presentano i partner e i documenti necessari. I 5 laboratori sono indipendenti l’uno dall’altro e si potrà decidere di frequentare solo quelli che affrontano le tematiche di interesse per la propria organizzazione.

I costi

Il corso partirà con un numero minimo di 10 partecipanti.

Costo: 120 euro più iva per singola unità didattica (laboratorio).

Se si partecipa a più unità didattiche, dal secondo laboratorio il costo sarà di 100 euro più iva.

In caso di due partecipanti appartenenti alla stessa organizzazione, costo di 100 euro più iva per il secondo partecipante.

Si consiglia: