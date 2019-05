Impact investing: Fondazione Social Venture GDA, Cooperfidi Italia e CGM agevolano gli investimenti

Con l’obiettivo di favorire gli investimenti a impatto e rendere sempre più sostenibile l’offerta di “capitale paziente”, indirizzata verso l’ecosistema dell’imprenditoria sociale innovativa, è stato siglato oggi un Memorandum Of Understanding tra Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore – advisor e investitore, nato con l’obiettivo di promuovere la cultura dell’impact investing in Italia – e Cooperfidi Italia - il confidi della cooperazione e dell’economia sociale. Il MoU tra le due istituzioni rappresenta un unicum nel settore dell’impact investing in Italia, gettando le basi per un’intesa volta a favorire le operazioni di investimento in equity a impatto sociale, ambientale, culturale proprie della Fondazione Social Venture GDA e per un plafond complessivo garantito pari a 5 milioni di euro.

Beneficiari dei nuovi investimenti saranno: le imprese sociali di cui al D.Lgs, 112/17, le cooperative sociali (circa 16.000 sul totale delle oltre 59.000 in Italia), le Startup innovative a vocazione sociale, come definite dalla legge 221/2012 (oltre 200 e con un trend di crescita del 20% circa tra 2017 e 2018), le società di capitali - anche in forma di cooperativa - caratterizzate da prevalente orientamento sociale e le Società Benefit, come introdotte dalla legge di stabilità 2016.

«La firma del MoU», spiega Giovanni Fosti, Presidente di Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, «è frutto di un intento condiviso tra la nostra Fondazione e Cooperfidi Italia: quello di promuovere, tra i primi a livello europeo, un nuovo sistema di garanzie che consenta agli investitori di assumersi livelli più alti di rischio, per incentivare l’avvio del settore dell’impact investing - oltre l’Housing sociale - in Italia. Per andare in questa direzione, Fondazione Social Venture GDA - come strumento operativo del programma Cariplo Social Innovation di Fondazione Cariplo - è consapevole della necessità di affiancare alla finanza a impatto strumenti di capacity building che rendano l’ecosistema dell’imprenditoria sociale e del Terzo Settore capace di recepire modelli di intervento innovativi e sostenibili».

Il Memorandum of Understanding si colloca in un più ampio ventaglio di intese e percorsi condivisi da Fondazione Social Venture GDA con il mondo delle Istituzioni, sia in ottica di impact investing che di open innovation, anche insieme a Cariplo Factory. In particolare, con il Gruppo Cooperativo CGM: una grande rete di consorzi territoriali, costituita da oltre 800 cooperative e imprese sociali e distribuita lungo tutto il territorio nazionale.

«L’intesa sottoscritta oggi» continua Mauro Frangi, Presidente di Cooperfidi Italia, «costituisce una innovazione importante per la finanza a impatto italiana. Vuole essere un contributo allo sviluppo dell’imprenditoria e dell’innovazione sociale del nostro Paese. La collaborazione tra Fondazione Social Venture e Cooperfidi consente, infatti, di accrescere il capitale paziente a disposizione dello sviluppo di nuovi progetti imprenditoriali e, nel contempo, di rendere tali investimenti maggiormente sostenibili. È un ulteriore passo avanti nella costruzione di una rete di operatori finanziari specializzati a supporto dell’economia sociale, settore che esprime una sempre più rilevante capacità di innovazione. Per un Consorzio di Garanzia Fidi sostenere con le proprie garanzie investimenti destinati alla capitalizzazione delle imprese rappresenta una rilevante innovazione e una sfida: quella di contribuire direttamente ad accorciare la distanza tra le imprese destinatarie della propria attività e i capitali necessari al loro consolidamento e sviluppo».

Si è da poco conclusa, infatti, la Call for Impact del Programma Get it! x CGM, l’iniziativa di Fondazione Social Venture GDA e Cariplo Factory dedicata alla creazione e allo sviluppo di sinergie commerciali e industriali a sostegno della trasformazione digitale delle realtà appartenenti alla rete del Gruppo Cooperativo CGM.

«Per rispondere in modo innovativo alle sfide sociali e ambientali, storiche ed emergenti, come l’inclusione sociale e lavorativa, o conseguenti ad esempio all’invecchiamento della popolazione, Fondazione Social Venture GDA promuove percorsi convergenti tra welfare tradizionale, strumenti di capacity building e iniziative di open innovation indirizzate al nuovo ecosistema dell’imprenditoria sociale. Ne è un esempio Get it!, il programma di accelerazione/incubazione/mentorship indirizzato alle start-up e ai team di aspiranti imprenditori sociali. L’iniziativa – continua il Presidente Fosti - nasce, infatti, dalla constatazione che in Italia esiste un tessuto di potenziali imprenditori sociali innovativi, che potrebbero raggiungere la sostenibilità economica, ma che si trovano in una fase troppo prematura per rispondere alle sfide socialmente rilevanti e non sono in grado di attrarre capitali dagli investitori a impatto. È chiaro, quindi, come il punto di partenza per promuovere l’innovazione sociale risieda innanzitutto nel favorire un dialogo più consapevole tra la domanda e l’offerta di capitale paziente: condizione indispensabile per la crescita del settore dell’impact investing».

L’iniziativa di open innovation contribuisce al sostegno del tessuto economico imprenditoriale e alla nascita di occasioni di ibridazione tra il no profit e altri settori produttivi. Le aree di interesse della Call Get it! x CGM si estendono dal welfare all’inclusione lavorativa e sociale, dalla creazione di piattaforme e servizi per la rigenerazione territoriale all’ideazione e realizzazione di smart technologies per la collaborazione sociale.

Le tre aree della Call For Impact GetitXCGM:

Welfare, Education & HealthCare

Green & Environmental Action

Smart Technologies & Collaboration

La Call GetitxCGM, conclusasi lo scorso 13 maggio, ha raccolto le candidature di 104 tra startup e imprese innovative in grado di offrire soluzioni e progetti innovativi nell’ambito delle stesse.

Per Stefano Granata, Presidente CGM, «l’iniziativa Get it! x CGM è nata in virtù dell’impatto sociale che il Gruppo Cooperativo CGM mira quotidianamente a generare. Il progetto di open innovation, realizzato da Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore e Cariplo Factory, supporterà lo sviluppo di nuove frontiere di collaborazione, ibridazione e trasformazione digitale tra il non profit e altri settori produttivi, con l'obiettivo di potenziare l'accesso dell'impresa sociale a mercati innovativi».