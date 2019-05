Nessun favoreggiamento, archiviata indagine su Open Arms

Sea-Watch: «L’Ue impiega aerei militari per guidare i libici verso i profughi» La nave di soccorso della ong è tornata in mare dopo il blocco pretestuoso dell’Olanda. ««L'Europa sta lasciando annegare le persone come deterrente per coloro che rimangono intrappolati in Libia nei campi di detenzione in condizioni disumane, e che non possono far altro che scegliere tra tortura e morte, e il Mediterraneo», ha sottolineato il capo missione Philipp Hahn