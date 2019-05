Primo Italico, il viaggio di un hater in Africa

La discriminazione.Nell’Unione Europea vivono 15 milioni di africani. Secondo la più recente ricerca dell’Agenzia Europea per i diritti fondamentali, del novembre 2017 quella verso i neri risulta la terza causa di discriminazione (24%). Di conseguenza il Parlamento Europeo ha adottato per la prima volta la risoluzione "Diritti fondamentali delle persone di discendenza africana" / (2018/2899). Il nuovo documento riconosce che "Afrofobia" e "razzismo anti-nero" sono una forma specifica di razzismo. Riguardo alla migrazione, l'Italia è il Paese dell'UE dove c'è il maggior divario tra i "migranti" percepiti e quelli presenti. Il 73% dei cittadini italiani sopravvaluta la presenza di migranti nel Paese: il 25% della popolazione totale, mentre sono il 7%. Esiste una correlazione diretta tra l'atteggiamento ostile nei confronti dei migranti e l'errata percezione del loro numero reale.

Chi è Primo. Hater di professione, complottista per piacere, tuttologo laureato all’Università del Nulla, Primo Italico, dopo l'intervista di Maria Cuffaro, si recherà in un Paese dell'Africa, “per fermare l'invasione” afferma. Persevererà anche lì con il suo “j’accuse” contro gli africani, rei di esasperare la propria condizione per il solo scopo di trasferirsi in Italia e goderne i benefici. La web serie - di cui l'intervista realizzata dalla Cuffaro è il prequel - verrà lanciata il 21 maggio sui canali di Repubblica.

Campagna di sensibilizzazione. Accanto alla web serie video, Amref e Lercio lanciano una campagna di sensibilizzazione per seppellire i pregiudizi con una risata. L’invito di Amref è “seleziona il pregiudizio di Primo che ti sembra più ridicolo e seppelliscilo con la tua risata più bella!”. Potrai diventare un ambassador e partire con Amref per vedere con i tuoi occhi – e direttamente sul campo – l’impegno di Amref in Africa”. Per partecipare a #seppellitiDaUnaRisata si può andare sul sito seppellitidaunarisata.amref.it.

Amref e Lercio.Quella tra Lercio ed Amref è una collaborazione iniziata nel 2017. Frutto di questa collaborazione sono una serie di eventi - Festival del Giornalismo, Lancio della campagna nazionale di Amref "Non aiutateci per carità" - e cinque telegiornali video Lercio, con Giobbe Covatta protagonista. La sintonia tra Amref e Lercio - media di fictional news - è nata con l’obiettivo di comunicare in modo "diverso" l'Africa. I video di Primo Italico sono stati realizzati dal regista Valerio Vestoso in collaborazione con l'agenzia di comunicazione Narvaloo.