Incoronati i vincitori dell’Italian Fundraising Award

La fundaraiser dell’anno, Giovanna Bonora, ha iniziato il suo cammino nel non profit da giovane, a Ferrara come attivista per Amnesty International, mentre i primi passi nella raccolta fondi li ha compiuti con Fondazione Ant dove si occupava di corporate fundraising, ma anche di gestione dei volontari, banchetti e tanto altro. Ha poi lavorato in diverse organizzazioni non profit prima di approdare all’Università Bocconi di Milano dove si occupa di Major Donor. Bonora, secondo le motivazioni del premio “incarna lo spirito del fundraiser animato e guidato dal desiderio di fare qualcosa per cambiare il mondo. Negli anni ha saputo mettersi in gioco in diversi ambiti e in diverse attività fino a ricoprire un importante ruolo all’interno di un prestigioso ente internazionale di istruzione universitaria. Il suo percorso professionale – si legge ancora - è caratterizzato da una costante attenzione alla formazione continua e alla condivisione con colleghi e fundraiser alle prime armi». A chi le chiede cosa si augura Bonora per il futuro risponde di non voler «perdere l’entusiasmo» e cercare di non tradire «la Giovanna ragazzina, attivista per i diritti umani perché è così che ho cominciato».

Il premio è realizzato in collaborazione con il Festival del Fundraising, con il sostegno di Fundrai-serPerPasione, Fundraising Km Zero e con la partnership tecnica dello Studio Romboli.

I due vincitori sono stati scelti fra i finalisti da una Giuria Esterna composta dagli ultimi 3 vincitori del premio IFA (categoria Fundraiser) - Alessandro Benedetti (Fondazione ospedale pediatrico Meyer), Roger Bergonzoli (Fondazione Santa Rita da Cascia) e Alessandra Delli Poggi (Airc); dal presidente in carica e il past-president di Assif Nicola Bedogni e Luciano Zanin; dal presidente in carica e dal pas-president dell’associazione Festival del Fundraising, Mauro Picciaiola e Stefano Malfatti; da i direttori delle testate giornalistiche di settore: Stefano Arduini (Vita non profit) ed Elisabetta Soglio (Corriere Buone Notizie).

Il vincitore nella categoria Fundraiser dell’anno riceverà come premio la possibilità di accedere gratuitamente al processo di certificazione delle competenze di fundraising CFRE (Certified Fun- draising Executive) rilasciato da CFRE International; mentre il vincitore nella categoria Donatore dell’anno potrà indicare liberamente un’organizzazione Non Profit italiana alla quale far pervenire, attraverso Assif, una donazione economica del valore di 500 euro.

Nelle immagini momenti della premiazione