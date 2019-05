Ultimi giorni per il WMF Award proposto dal Web Marketing Festival e VITA

Inoltre anche quest'anno, per la seconda edizione di fila, il Web Marketing Festival dedica ampio spazio ai temi sociali dell'integrazione e dell'immigrazione. Per il secondo anno consecutivo, infatti, si rinnova il “WMF Awards - Vita”, il riconoscimento realizzato in collaborazione con il mensile dedicato al non profit e all’innovazione sociale. La data di scadenza per le candidature è stata prorogata al 23 maggio

Tante le novità rispetto alla precedente edizione - in cui sono state registrate 18mila presenze - a partire da un’offerta formativa e tematica mai così ampia. All’interno del WMF 2019, infatti, i partecipanti potranno tracciare il loro percorso di formazione professionale scegliendo tra un programma arricchito rispetto al 2018 e comprendente oltre 55 sale formative e 10 workshop.

La differenza più marcata in tal senso è l’aumento del numero delle sale formative, dalle 45 realizzate lo scorso anno alle oltre 55 proposte nel 2019. Sono infatti ben 10 le nuove sale inserite all’interno del programma costruito per dare conto ed esplorare i più recenti trend dell’universo dell’innovazione: quest’anno saranno infatti presenti le sale Robotica, Influencer Marketing, eSports and Gaming, Design, Digital Transformation, Sostenibilità e Terzo Settore.

All’interno delle 55 sale formative, i partecipanti del Festival potranno assistere agli interventi formativi di più di 500 speaker provenienti da tutto il mondo, che metteranno a disposizione il proprio know-how per garantire un percorso di aggiornamento professionale di qualità sul mondo del web marketing e dell’innovazione digitale in senso ampio.