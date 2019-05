Ultimo appuntamento in Calabria per “Missione Salute”

Con il terzo fine settimana si chiude il tour calabrese del progetto “Missione Salute” sbarcato in Calabria per aiutare chi ha difficoltà ad accedere alle cure mediche. Dopo la tappa di Crotone e quella di Cosenza ci si sposterà a Reggio Calabria. L’obiettivo degli ambulatori mobili e di “Missione Salute” nell’ambito del più ampio Progetto “Links” finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Avviso n.1 2017, è quello di contrastare il fenomeno della non inclusione sociale e promuovere un servizio di prevenzione e protezione sanitaria gratuito, dedicato a tutte le persone che vivono in situazione di estrema marginalità all’interno delle città.

Gli ambulatori di “Missione Salute” offriranno visite mediche generali, controlli cardiologici e dematologici, test HIV ed epatite, cure di base infermieristiche, informazioni ed assistenza di base.

Gli ambulatori a Reggio Calabria si troveranno nella centralissima Piazza Duomo con apertura venerdì e sabato dalle ore 10 alle 19. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Reggio Calabria ed è realizzato con la collaborazione di Cives.

L’idea di realizzare questo tipo di servizio alle Misericordie, è arrivata da Papa Francesco, che, durante la prima “Giornata mondiale dei Poveri”, ha deciso di allestire degli ambulatori mobili in Piazza San Pietro per aiutare tutti coloro che non hanno le possibilità economiche per curarsi. Il Santo Padre è stato uno stimolo ad avviare un progetto di servizio che, in questo caso, raggiungerà ogni parte l’Italia. Le Misericordie italiane sono particolarmente soddisfatte per la veloce realizzazione di questo progetto.

Nell'immagine la recente tappa a Cosenza