Come vestirsi per un colloquio di lavoro? Risponde Anna Wintour

È la regina dello stile. Quando si tratta di cercare consigli in tema di look, le parole della storica direttrice di Vogue e guru della moda Anna Wintour sono come la Bibbia. E in uno degli episodi della serie YouTube “Go Ask Anna”, ha risposto alla domanda che ossessiona tanti neocandidati o aspiranti alla posizione lavorativa dei propri sogni: “Come vestirsi per un colloquio di lavoro?”.

«È sempre molto interessante vedere il modo in cui le persone si vestono quando vengono a fare un colloquio», risponde Anna Wintour. «Spesso si ha proprio l’impressione che stiano indossando qualcosa comprato quella stessa mattina, o la sera prima, invece di qualcosa che rappresenti in qualsiasi modo la loro personalità, chi sono veramente. Credo che tutti debbano tenere a mente quando fanno un colloquio, per Vogue o per qualsiasi altro datore di lavoro, che non stiamo assumendo il loro guardaroba. Il vostro armadio non farà il lavoro al posto vostro. Ciò che conta è chi siete voi»...