Investor Day: premiate le “Best start-up for impact” dal programma Get it!

Si è da poco concluso l’Investor Day di Get it!, promosso dalla Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, advisor e investitore, nato dal programma intersettoriale Cariplo Social Innovation di Fondazione Cariplo con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’impact investing in Italia. Protagoniste della giornata, le 10 start-up a impatto selezionate nell’ambito delle prime 2 Call For Impact di Get it!, nelle aree Welfare, Health & Wellness e Turismo Sostenibile/Accessibile e Valorizzazione del Patrimonio Culturale. Due iniziative, in partnership con Cariplo Factory, che hanno registrato un totale di 220 applications in Italia, attivando 20 percorsi “taylor made” di incubazione/accelerazione/mentorship con una rete di professionisti del settore su scala nazionale.

L’Investor Day ha visto il coinvolgimento di oltre 30 potenziali imprenditori sociali e 45 investitori italiani e internazionali – tra cui Fondazione Gulbenkian e Doen Foundation. Al termine della pitch session, degli incontri “one to one” tra stratupper e investitiori e dell’impact investing team della Fondazione, sono state annunciate le “Best Start-up For Impact”, che beneficeranno di un investimento in equity da parte della Fondazione e del rispettivo valore di 40.000 euro – per la prima classificata - e 25.000 euro – per la seconda classificata – in una logica di impact investing.